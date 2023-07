https://fr.sputniknews.africa/20230703/la-defense-russe-se-prononce-sur-la-mutinerie-avortee-1060302208.html

La Défense russe se prononce sur la mutinerie avortée

La Défense russe se prononce sur la mutinerie avortée

Le projet visant à déstabiliser la situation en Russie, effectué par le chef de Wagner fin juin, a échoué en raison de la loyauté des militaires russes envers... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T11:53+0200

2023-07-03T11:53+0200

2023-07-03T12:42+0200

russie

défense

sergueï choïgou

armée

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/0e/1055157078_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_5e7fe2766fa656a9ff48fa5101603c0e.jpg

Plus d’une semaine après l’insurrection avortée du chef du groupe paramilitaire Wagner, le ministre russe de la Défense a salué le comportement des militaires, qui ont permis de stopper la tentative de mutinerie."La provocation" faite par le chef du groupe Wagner, n'a pas affecté les actions des troupes en Ukraine, a-t-il fait savoir en remerciant l’ensemble des militaires "pour leur service consciencieux".La mutinerie avortéeDans la nuit du 23 au 24 juin, des unités du groupe paramilitaire Wagner se sont emparées du quartier général du district militaire russe du Sud, dans la grande ville de Rostov-sur-le-Don. Evgueni Prigojine a accusé la direction militaire russe d’avoir frappé les bases de ses troupes, ce que la Défense russe a démenti. Par la suite, il a conduit ses combattants en direction de Moscou en appelant à renverser le commandement militaire.La mutinerie a pris fin à l'issue de négociations entamées par le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, avec Evgueni Prigojine. Les membres de Wagner ont fait demi-tour et sont revenus dans leurs cantonnements. Leur chef s'est rendu en Biélorussie.Une partie des combattants de Wagner, non impliqués dans le conflit, se sont vu proposer des contrats avec le ministère de la Défense. Les autres ne seront pas poursuivis. L'affaire pénale ouverte pour mutinerie a été classée.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, défense, sergueï choïgou, armée, militaires