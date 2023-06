https://fr.sputniknews.africa/20230627/poutine-aux-militaires-apres-la-mutinerie-vous-avez-de-facto-arrete-une-guerre-civile-1060190951.html

Poutine aux militaires après la mutinerie: "Vous avez de facto arrêté une guerre civile"

Tout en saluant la consolidation de la société russe pendant la crise Wagner, Vladimir Poutine a surtout mis en relief la détermination et le courage des... 27.06.2023, Sputnik Afrique

Sur la place des Cathédrales du Kremlin, Vladimir Poutine a adressé ce 27 juin un discours au personnel militaire ayant assuré la sécurité du pays pendant la tentative de mutinerie armée du groupe Wagner.Le chef de l’État les a remerciés pour avoir "défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté" des citoyens russes.D’après lui, le peuple et l’armée ne se sont pas rangés du côté des rebelles grâce à leur détermination et à la consolidation de la société.Pertes évitéesLe Président russe a d’ailleurs salué le fait qu’il n’y ait pas eu de nécessité de retirer les unités de combat impliquées en Ukraine.Vladimir Poutine a honoré la mémoire des pilotes morts lors de la répression de la rébellion et a décrété une minute de silence.À la fin du discours, des salves d'armes à feu ont retenti."Bonne chance!", a conclu le Président.

