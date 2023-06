https://fr.sputniknews.africa/20230627/president-bielorusse-si-la-russie-seffondre-nous-resterons-sous-ses-debris-et-succomberons-1060188283.html

Président biélorusse: "Si la Russie s’effondre, nous resterons sous ses débris et succomberons"

Président biélorusse: "Si la Russie s’effondre, nous resterons sous ses débris et succomberons"

Après la tentative de mutinerie entreprise par le groupe Wagner en Russie et face à la menace occidentale planant de nouveau sur la Biélorussie, son Président... 27.06.2023, Sputnik Afrique

Commentant la tentative de mutinerie armée en Russie, le Président biélorusse a estimé que la chute de la Russie conduirait à une catastrophe l’ensevelissant.Menace occidentale qui planeAlexandre Loukachenko s’est en outre dit certain que les pays occidentaux "auraient immédiatement profité" des troubles en Russie et en Biélorussie. Selon lui, "la menace d’un conflit global n’a jamais été aussi proche comme elle l’était aujourd’hui" face aux tentatives extérieures "de faire basculer la situation" et de "désorienter les populations".Et d’ajouter que dans le contexte des événements en Russie, les opposants biélorusses se trouvant à l'étranger étaient prêts à démontrer à leurs tuteurs occidentaux les résultats de leur "travail" et s'apprêtaient à mettre en œuvre le "scénario d'une rébellion armée". Mais un faux départ s'est produit.Armée en état d’alerteLe chef de l’État a fait part des différentes provocations enregistrées "presque quotidiennement" à la frontière occidentale du pays. Alors que des cadavres sont déposés ou des drones signalés, la partie ukrainienne ne cesse pas d’ériger des murs et des barrières de son côté, de les fortifier, ainsi que de miner le terrain.Suite aux derniers événements en Russie, Alexandre Loukachenko a ordonné de mettre les forces armées en état d’alerte.

