"Le sort des accords de l’Afrique avec le groupe Wagner dépend des États eux-mêmes", dit Lavrov

La décision de poursuivre ou non la coopération avec le groupe Wagner doit être prise par les gouvernements des pays africains où ces unités opèrent, comme l’a... 30.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-30T11:13+0200

2023-06-30T11:13+0200

2023-06-30T12:36+0200

russie

international

afrique

groupe wagner

sergueï lavrov

ministère russe de la défense

La question de la présence des instructeurs de Wagner en Afrique est régie directement par les contrats conclus entre les pays africains et le groupe. Cette déclaration a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères lors d'un briefing ce 30 juin."Le sort de ces accords doit être décidé par les gouvernements des pays concernés", a indiqué Sergueï Lavrov lors d'un briefing.Par contre, "quant à la RCA et d'autres pays africains avec lesquels nous entretenons des liens militaires et techniques étroits, plusieurs centaines de nos instructeurs y travaillent depuis longtemps par l'intermédiaire du ministère de la Défense", a souligné M.Lavrov."Une affaire privée"Le travail du groupe paramilitaire Wagner en Afrique est une affaire privée et l’État russe n’avait rien à voir avec cela, comme l’a fait savoir récemment la présidence russe.

