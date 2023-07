Développement du secteur de l’or, avions: ce que le Soudan attend de la Russie

"Il s’agit de coentreprises [dans l’extraction de l’or et d’autres métaux rares, ndlr], les négociations se poursuivent. Non seulement le Soudan et la Russie y participent, mais aussi d'autres États. Peut-être que la guerre a affecté cela d'une certaine manière, mais les négociations sont en cours", a souligné Malik Agar, en déplacement à Moscou.