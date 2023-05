https://fr.sputniknews.africa/20230531/le-chef-de-la-diplomatie-russe-arrive-en-afrique-du-sud-1059632321.html

Le chef de la diplomatie russe arrive en Afrique du Sud

Le chef de la diplomatie russe arrive en Afrique du Sud

Le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu en Afrique du Sud après ses visites au Kenya, au Burundi et au Mozambique. 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T18:59+0200

2023-05-31T18:59+0200

2023-05-31T19:06+0200

international

sergueï lavrov

russie

afrique du sud

afrique subsaharienne

ministère russe des affaires étrangères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0c/1059204977_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_a11029eefcab4166631ed6beeeafabc8.jpg

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé ce mercredi 31 mai en Afrique du Sud pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), les 1er et 2 juin prochains.Les entretiens que le ministre mènera au Cap porteront principalement sur la préparation du 15e sommet des BRICS qui aura lieu les 23 et 24 août à Johannesburg, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.Le ministre prendra également part à une réunion des chefs de diplomatie de plusieurs pays en développement et aura des rencontres bilatérales.Quatrième tournée africaine en un anL'Afrique du Sud est le point final de la tournée africaine de M.Lavrov, la quatrième en 12 mois, qui l'a mené cette fois au Kenya, au Burundi et au Mozambique. En juillet 2022, il s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et dans la République du Congo.En janvier, le ministre a visité l'Afrique du Sud, l'Eswatini, l'Angola et l'Érythrée. En février, il a fait une tournée au Mali, en Mauritanie et au Soudan.

russie

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sergueï lavrov, russie, afrique du sud, afrique subsaharienne, ministère russe des affaires étrangères