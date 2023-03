https://fr.sputniknews.africa/20230312/khartoum-se-propose-devenir-un-hub-de-produits-russes-pour-lafrique-1058170068.html

Khartoum se propose de devenir un hub de produits russes pour l’Afrique

Khartoum se propose de devenir un hub de produits russes pour l’Afrique

Doté d’accès à la mer Rouge, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, le Soudan pourrait être utilisé comme hub pour la vente de produits... 12.03.2023, Sputnik Afrique

Khartoum table sur un partenariat avec Moscou, a fait entendre auprès de Sputnik l’ambassadeur du Soudan.Ainsi, le pays veut acheter des céréales et des huiles végétales alimentaires russes.Le diplomate a prôné l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, car actuellement l’indicateur "n'est pas au niveau souhaitable". De son côté, le Soudan peut livrer du coton, de la gomme arabique, des fruits.Transactions en monnaies localesAlors que l’idée de commercer en monnaies nationales, indépendamment du dollar et de l’euro, est une tendance actuelle, les banques centrales de la Russie et du Soudan discuteront de la question.L'exploration des ressources naturelles et la lutte antiterroristeUn autre domaine de coopération est celui de l'exploration et de la production de minéraux. L'extraction de l'or, la production pétrolière et la production agricole apportent environ 70% des recettes budgétaires soudanaises.Selon le diplomate, Khartoum a actuellement "plusieurs accords qui sont en cours de discussion".Le Soudan souhaite également que Moscou lui partage des données issues de satellites pour lutter contre le terrorisme et protéger ses frontières, a indiqué le diplomate.

