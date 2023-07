https://fr.sputniknews.africa/20230702/la-russie-peut-contribuer-a-la-resolution-du-conflit-au-soudan-selon-un-haut-responsable-soudanais-1060292351.html

La Russie peut contribuer à la résolution du conflit au Soudan, selon un haut responsable soudanais

À la recherche d'une résolution à son conflit interne, le Soudan est ouvert à une contribution externe, a indiqué à Sputnik Afrique le vice-président du... 02.07.2023, Sputnik Afrique

La crise en cours est d'abord et avant tout une question interne au Soudan, mais d'autres nations peuvent contribuer à sa résolution pacifique en soutenant les initiatives de règlement des conflits, a déclaré Malik Agar, vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, dans une interview accordée à Sputnik Afrique.Cette déclaration a été faite après un entretien qui s’est tenu fin juin entre M.Agar et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Moscou.La feuille de route soudanaise prioritaireM.Agar a souligné que tous les pays voisins avaient par ailleurs des chances égales de contribuer d'une manière ou d'une autre à la résolution du conflit en cours.Toutefois, toute initiative de paix doit être conforme à la "feuille de route" du pays pour résoudre le conflit:M.Agar a expliqué que les réserves du gouvernement soudanais, concernant la feuille de route de l'initiative régionale, émanaient des dirigeants du quartet de l'IGAD, qui comprend le Kenya, l'Éthiopie, le Sud-Soudan et Djibouti.Le 15 avril, des affrontements avaient éclaté entre les forces armées régulières soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), dont l'épicentre se trouvait dans la capitale du Soudan, Khartoum. Depuis lors, les combats ont saisi la capitale et la région occidentale du Darfour, malgré une série de trêves et d'efforts de la communauté internationale pour établir la paix.

