Ces deux pays africains améliorent leur statut dans le classement des revenus de la Banque mondiale

La Banque mondiale vient d’actualiser son classement des pays selon le revenu national brut (RNB) par habitant, et deux pays africains, la Guinée et la Zambie, ont amélioré leur position en 2022.Ils sont passés de la catégorie de revenu faible à la catégorie de revenu intermédiaire/tranche inférieure, selon les données dévoilées le 1er juillet.Ainsi, le RNB de la Guinée (la valeur en dollars du revenu final d'un pays sur une année, divisée par sa population) est passé de 1.010 dollars en 2021 à 1.180 dollars en 2022.Quant à la Zambie, son économie a également connu une croissance de 4,7% en 2022. Le pays a fait face à une inflation de 8,6%. Le revenu national brut (RNB) par habitant a augmenté de 13,6% pour atteindre 1.170 dollars en 2022.Le classementDans ce classement, la Banque mondiale répartit les économies du monde en quatre groupes: faible revenu, revenu intermédiaire/tranche inférieure, revenu intermédiaire/tranche supérieure et revenu élevé.Ce classement reflète le niveau de développement économique des pays.

