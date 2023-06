https://fr.sputniknews.africa/20230623/la-bm-et-le-fmi-otages-des-pays-riches-le-kenya-prone-une-nouvelle-banque-internationale-1060119035.html

La BM et le FMI "otages" des pays riches: le Kenya prône une nouvelle banque internationale

La BM et le FMI "otages" des pays riches: le Kenya prône une nouvelle banque internationale

Le Président kenyan a suggéré de créer une banque qui va œuvrer pour le bien commun et l'intérêt général, à travers des investissements dans des projets... 23.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-23T22:10+0200

2023-06-23T22:10+0200

2023-06-23T22:10+0200

afrique subsaharienne

kenya

william ruto

banque mondiale (bm)

fonds monétaire international (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104311/50/1043115017_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_21984a836282d997d97fe151ff7d8b5e.jpg

Le Président kenyan William Ruto a proposé de mettre en place une "banque verte" qui ne dépendrait pas de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), "otages" des pays riches, annonce le Financial Times.L’idée appuyée par plusieurs paysPour M.Ruto, la création d'une telle banque serait financée par des taxes et des prélèvements environnementaux appliqués dans le monde entier. En effet, les taxes sur les transactions financières et les combustibles fossiles ou les taxes sur le transport maritime et aérien pourraient représenter entre 1.500 et 2.000 milliards de dollars par an.M.Ruto, qui participe au sommet de Paris sur la création d’un nouveau pacte financier mondial, a déclaré en avoir parlé avec le Président français Emmanuel Macron qui co-organise le sommet avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. La France, la Chine et plusieurs dirigeants africains ont soutenu son idée, d’après lui.Selon les chiffres de 2022 de la BM cités par le Financial Times, une impôt environnemental ou d'autres mesures visant à taxer les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime pourraient générer des recettes de 60 milliards de dollars par an.Deux poids deux mesures?Le Président kényan a indiqué que les pays africains payaient leurs emprunts beaucoup plus chers que leurs homologues occidentaux, ce qui créait un cercle vicieux de la dette, d'après le journal britannique.La nouvelle banque fonctionnant indépendamment de l'architecture financière internationale, aiderait les pays en développement à ne pas accumuler de dettes dans un effort de réduction des émissions et de transformation de leurs systèmes énergétiques, a noté le Financial Times.M.Ruto a estimé que la Banque mondiale et le FMI doivent être réformés; ils pourraient investir 500 milliards de dollars par an pour refinancer la dette des pays en développement. Le Kenya, centre économique de l'Afrique de l'Est, dépense environ cinq milliards de dollars par an pour le remboursement de la dette, note le journal.

afrique subsaharienne

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, william ruto, banque mondiale (bm), fonds monétaire international (fmi)