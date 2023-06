https://fr.sputniknews.africa/20230622/le-president-egyptienappelle-a-reformerle-systeme-financier-mondial-1060098057.html

Le Président égyptien appelle à réformer le système financier mondial

Le Président égyptien appelle à réformer le système financier mondial

Abdel Fattah Al-Sissi a exhorté à adapter la structure des finances mondiales pour éviter une crise de la dette importante. Le Président égyptien a fait cette... 22.06.2023, Sputnik Afrique

Le système financier mondial a besoin de changements structurels pour faire face aux problèmes de la finance, a déclaré ce jeudi 22 juin le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.Selon le Président égyptien, il faut trouver des solutions urgentes au niveau international pour éviter une crise majeure de la dette.Un système déséquilibréPour M.al-Sissi, le système financier mondial avait subi des changements majeurs au cours des 70 dernières années.Le sommet "sur un nouveau pacte financier mondial" entre les pays du Nord et du Sud se déroule dans la capitale française les 22 et 23 juin en présence de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, d'organisations internationales et de représentants de la société civile.

