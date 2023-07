Les forces allemandes quitteront le Mali de manière accélérée

https://fr.sputniknews.africa/20230701/les-forces-allemandes-quitteront-le-mali-de-maniere-acceleree-1060270669.html

L’Allemagne accélère le retrait de ses Casques bleus présents au Mali dans le cadre de la mission onusienne MINUSMA, a fait savoir la ministre allemande des Affaires étrangères."La Bundeswehr [les forces armées allemandes] se retirera désormais plus rapidement et de manière ordonnée. Un grand merci à tous les soldats du Bundeswehr et l'Onu pour leur service dévoué au Sahel. Nous continuerons à soutenir les Maliens au mieux de nos capacités", a écrit le 30 juin Annalena Baerbock sur Twitter.L’Allemagne voulait "continuer à contribuer à la sécurité des Maliens", mais les autorités de transition ont "rendu cela de plus en plus impossible", a avancé la ministre, qualifiant de "nouvelle amère" "la fin abrupte de l'ensemble de la MINUSMA".Environ 1.400 militaires allemands sont déployés au Mali. En mai, le Parlement allemand avait prolongé d’un an la participation au sein de la MINUSMA.Fin de la missionLe retrait des Casques bleus allemands suit un vote du Conseil de sécurité de l’Onu qui à l’unanimité a décidé le 30 juin de mettre fin à sa mission de maintien de la paix au Mali.La MINUSMA devra s'achever d'ici la fin de l'année et est tenue de commencer immédiatement la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que le retrait ordonné et sûr de son personnel.La demande initiale a été faite le 16 juin par Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. Il a pointé "l'échec" de la MINUSMA, qui faisait selon lui "partie du problème".Dix ans de travailLa mission onusienne, présente au Mali depuis 2013, a déployé plus de 12.000 soldats dans le pays pour un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.Ces derniers temps, le fonctionnement de la mission a fait à plusieurs reprises l'objet de vives tensions entre l’Onu et les autorités maliennes de transition.Réaction de la RussieDe son côté, la Russie a jugé "important" le fait que le Conseil de sécurité "réponde à l'unanimité à la demande du Mali", a fait savoir le 30 juin la représentante permanente adjointe russe, Anna Evstigneeva.Moscou continuera à fournir une assistance globale au Mali dans le but d'assurer la stabilisation du pays.

