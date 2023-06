https://fr.sputniknews.africa/20230630/moscou-reitere-son-soutien-indefectible-a-la-formation-militaire-du-mali-1060261360.html

La Russie réitère son soutien indéfectible à la formation militaire du Mali

La Russie réitère son soutien indéfectible à la formation militaire du Mali

30.06.2023

La Russie assure toujours son plein soutien au Mali dans l'amélioration de l'efficacité des combats de ses forces armées, a fait savoir ce 30 juin le ministère russe des Affaires étrangères, suite à une conversation téléphonique tenue entre les chefs des diplomaties des deux pays.Un partenariat constructif à l'OnuLe ministère russe des affaires étrangères a noté que M.Lavrov et M.Diop ont discuté des questions d'actualité concernant le développement des relations russo-maliennes traditionnellement amicales, notamment le renforcement du partenariat dans les domaines politique, commercial et économique, ainsi que dans d'autres bien d’autres.Sommet Russie en préparationL’instance russe souligne que les deux chefs de la diplomatie ont également examiné "certaines questions relatives à la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg". Précédemment, l’association du Groupe des patriotes du Mali (GPM) disait avoir collecté plus dе 8 millions de signatures venant "de l’intérieur comme de l’extérieur" du pays pour sa pétition en faveur d’un rapprochement entre le Mali et la Russie.Le GPM avait été reçu le 30 mai par le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga.

