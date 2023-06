https://fr.sputniknews.africa/20230630/moscou-et-bamako-discutent-par-telephone-de-la-preparation-du-sommet-russie-afrique-1060257332.html

Moscou et Bamako discutent par téléphone de la préparation du sommet Russie-Afrique

Moscou et Bamako discutent par téléphone de la préparation du sommet Russie-Afrique

À l’initiative de Bamako, les ministres russe et malien des Affaires étrangères ont tenu ce 30 juin une conversation téléphonique. Parmi un large éventail de... 30.06.2023, Sputnik Afrique

Les chefs des diplomaties russe et malienne se sont entretenus par téléphone ce 30 juin. Ils ont abordé la préparation du sommet Russie-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg. La conversation a été initiée par la partie malienne.La conversation a été initiée par la partie malienne. Abdoulaye Diop et Sergueï Lavrov ont également évoqué les sujets du développement des relations russo-maliennes dont un renforcement dans les domaines politiques, commerciaux et économiques. Les pays se sont mis d’accord de poursuivre leur coopération constructive au sein de l’Onu pour résoudre les problèmes de l’ordre du jour mondial et africain.La deuxième édition du sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.

