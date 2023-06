https://fr.sputniknews.africa/20230630/la-politique-est-en-train-de-ruiner-le-sport-clame-un-ancien-entraineur-russe-1060249029.html

"La politique est en train de ruiner le sport!", clame un ancien entraîneur russe

"La politique est en train de ruiner le sport!", clame un ancien entraîneur russe

Les ingérences politiques ruinent le sport, avance auprès de Sputnik Valeri Nepomniachi, ancien entraîneur de foot russe grâce à qui le Cameroun a montré ses... 30.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-30T12:59+0200

2023-06-30T12:59+0200

2023-06-30T12:59+0200

russie

afrique

afrique subsaharienne

cameroun

football

fifa

comité international olympique (cio)

jeux olympiques

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103419/30/1034193095_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6039f24156bbf508c56b6b0081b64273.jpg

Les carrières des sportifs de haut niveau sont largement dépendantes de la situation politique, ce qui est regrettable, estime dans une interview à Sputnik Valeri Nepomniachi, ancien footballeur soviétique et entraîneur de plusieurs clubs et équipes internationaux au Cameroun, en Chine, Turquie et Corée du Sud.En 1980, le conflit entre l'Argentine et l'Angleterre n’a pas empêché la présence des footballeurs de ces pays à la Coupe du monde, "les joueurs ont joué et personne n'a pu punir qui que ce soit", argue l’ancien sportif de 79 ans.La pire situation depuis la guerre froide"Malheureusement, pour moi, la politique est en train de ruiner le sport! Il ne fait aucun doute que la situation actuelle est encore pire que celle qui prévalait pendant la guerre froide", lance l’ancien entraîneur.Valeri Nepomniachi se prononce contre toute politisation du sport, fustigeant la FIFA et le Comité international olympique, "organisation à but lucratif qui fait de l'argent".Cette percée reste la meilleure pour la sélection camerounaise en Coupe du monde, bien que d’autres équipes africaines, celle du Sénégal en 2002 et celle du Ghana en 2010 y soient parvenues. Récemment, l'équipe marocaine s'est qualifiée pour les demi-finales en 2022.

russie

afrique

afrique subsaharienne

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, afrique subsaharienne, cameroun, football, fifa, comité international olympique (cio), jeux olympiques, sport