"Nouveau challenge": un footballeur camerounais raconte son expérience dans un grand club russe

À l'occasion du centenaire du club de foot Dynamo Moscou, l'un des plus célèbres en Russie, Sputnik Afrique a parlé avec Moumi Ngamaleu, joueur camerounais

Après avoir joué pour le Cameroun et la Suisse, le footballeur camerounais Moumi Ngamaleu a rejoint le Dynamo Moscou, club russe renommé, en septembre dernier. Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, le joueur a raconté son expérience."J'ai été ici en 2017 pour la Coupe des confédérations, donc je savais un peu comment c'était. Voilà, je ne suis pas surpris, je suis plutôt content d'être là. La mentalité russe me plaît, les gens m'ont bien accueilli", poursuit le footballeur.Entretemps, le FC Dynamo Moscou a fêté ses 100 ans le 18 avril. Pour M.Ngamaleu, membre des Blancs et Bleus depuis sept mois, "c’est un événement spécial" qui lui "procure vraiment de la joie":Vers une coopération Cameroun-Russie?Pour le triple champion du Cameroun au sein du Coton Sport Garoua, et aussi triple champion de Suisse (BSC Young Boys), les deux pays pourraient renouer de forts liens dans ce sport. Interrogé au sujet de la participation de l’équipe nationale du Cameroun dans les quarts de finale sous la direction de l’entraîneur soviétique Valery Nepomniachtchi lors de la Coupe du monde 1990, le sportif suggère que cela pourrait être "une chose à refaire":Quant aux stars du foot qu’il respecte le plus, le milieu de terrain a cité Roger Milla, double meilleur footballeur africain de l’année selon la CAF, ainsi que Lev Yachine, gardien de but international soviétique qui jouait pour le Dynamo Moscou.Celui-ci a été quintuple champion d’Union soviétique et a été médaillé d’or aux Jeux olympiques d’été de 1956. Enfin, c’est aussi Nicolas Anelka, footballeur international français, qui a évolué dans plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, ainsi que dans l’équipe nationale.

