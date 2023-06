L’Occident "avide" a détourné l’accord sur les céréales, selon un ministre nicaraguayen

https://fr.sputniknews.africa/20230629/loccident-avide-a-detourne-laccord-sur-les-cereales-selon-un-ministre-nicaraguayen-1060233342.html

Main basse sur le grain. Les accords d’Istanbul, qui devaient permettre l’acheminement des céréales russes et ukrainiennes vers les pays dans le besoin, a en réalité été instrumentalisés par les puissances occidentales, a affirmé à Sputnik Denis Moncada, ministre nicaraguayen des Affaires étrangères.La Russie a déployé les efforts nécessaires pour maintenir ses exportations et faire preuve de solidarité avec les pays en insécurité alimentaire. Mais ces bonnes dispositions ont été sapées par l’avidité de l’Occident qui a profité de l’occasion pour renforcer ses réserves, a expliqué le ministre.BRICS et monnaies nationalesLe chef de la diplomatie nicaraguayenne a par ailleurs confirmé l’intérêt que son pays porte aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Un rapprochement qui fait sens dans l’optique de faire émerger un monde multipolaire, explique le responsable.Pour bâtir ce nouveau modèle et sortir de "l’hégémonie américaine", le passage aux échanges en monnaies nationales est aussi une piste de réflexion, ajoute le responsable. Managua et Moscou mènent notamment des discussions pour payer le blé russe en devises nationales.Nord StreamDenis Moncada est enfin revenu sur le sabotage des Nord Stream, affirmant qu’il s’agissait bien là d’"actes de terrorisme". Les responsables derrière ces attaques - l'Otan, les États-Unis, leurs alliés – tentent de porter atteinte à la Russie qui veut défendre sa sécurité et sa souveraineté, a souligné le ministre.Les accords d’Istanbul, signés en juillet 2022, prévoyaient l’aménagement de corridors sécurisés en mer Noire, pour exporter les céréales et les engrais de Russie et d’Ukraine. Moscou a souvent dénoncé la mise en place partielle de ses accords sur le volet russe.

