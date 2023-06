"Éviter le monopole d’une devise" utilisé comme instrument de guerre: le Nicaragua a une solution

https://fr.sputniknews.africa/20230615/eviter-le-monopole-dune-devise-utilise-comme-instrument-de-guerre-le-nicaragua-a-une-solution-1059948056.html

Le système bancaire du Nicaragua pourrait utiliser le système russe Mir et d’autres systèmes de paiement pour pouvoir faire face aux mesures contraignantes qui pourraient frapper un jour son système financier national, a déclaré le 14 juin à Sputnik le ministre nicaraguayen des Finances et du Crédit public Iván Adolfo Acosta Montalván, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Le ministre a notamment qualifié les sanctions adoptées à l’encontre du système bancaire russe comme des mesures "illégitimes, injustes et agressives". Dans ce contexte, le Nicaragua entend utiliser "tous les instruments légitimes, techniques ou économiques, pour parvenir à un meilleur développement, aux meilleurs résultats dans la gestion publique, afin de garantir aux entrepreneurs privés les conditions optimales pour éviter les mesures coercitives unilatérales".Selon les médias russes, le représentant spécial du Nicaragua pour les relations avec la Russie, Laureano Ortega Murillo, qui conduit la délégation de son pays au forum SPIEF, a déclaré que Managua souhaite promouvoir les partenariats avec la Russie sur plusieurs axes: transport (autobus), produits alimentaires (céréales), santé (vaccins et produits pharmaceutiques), activités bancaires et investissements.Le forum économique international de Saint-Pétersbourg se déroule du 14 au 17 juin. Il a réuni les délégations de plus de 130 pays.

