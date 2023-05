La carte MIR, équivalent russe de MasterCard, peut servir le partenariat Russie-Centrafrique

https://fr.sputniknews.africa/20230511/la-carte-mir-equivalent-russe-de-mastercard-peut-servir-le-partenariat-russie-centrafrique-1059168350.html

Alors que de nombreux Africains faisant leurs études en Russie ont des problèmes pour y payer leurs frais de scolarité à cause de l’incapacité d’utiliser les... 11.05.2023, Sputnik Afrique

Jean-Laurent Syssa-Magalé, ministre de l'Enseignement supérieur de la Centrafrique, estime qu’en Russie il y a un outil pour remplacer les cartes Visa et MasterCard.L’ambassadeur de la République démocratique du Congo à Moscou a récemment évoqué les difficultés de payer les frais de scolarité auxquelles sont confrontés de nombreux étudiants africains en Russie. En cause, les sanctions imposées aux banques russes rendant impossible l’utilisation des cartes occidentales.Avoir une vision communeIl indique cependant qu’avant il faut bien définir les besoins et les capacités d’offres afin d’apprécier "les contributions respectives dans la prise en charge de nos étudiants".Selon M.Syssa-Magalé, cela concerne "le transport, le logement, la scolarité, l'assurance maladie et autres"."Ces détails pratiques devraient être traités de manière concertée entre les autorités centrafricaines et les autorités russes avant l'envoi des étudiants", avance le ministre.Il souligne que les étudiants ne doivent pas "partir dans la nature".

