Le Kremlin évoque les défaillances de l’accord céréalier

Moscou a rappelé les failles persistantes dans la mise en œuvre de l’Initiative de la mer Noire qui empêchent à ce document de répondre aux intérêts des pays... 04.04.2023, Sputnik Afrique

Le volet de l’accord céréalier de 2022 qui prévoit le déblocage des exportations russes d’engrais et de denrées alimentaires n’a toujours pas été respecté, a annoncé ce mardi 4 avril le porte-parole du Kremlin.Livraisons gratuites en AfriqueFin mars, lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou, Vladimir Poutine a insisté sur l’application de toutes les clauses de l’accord. Selon lui, l’accord doit répondre aux intérêts des pays africains et des autres pays en développement. Il a souligné que les pays africains n’avaient reçu que 3% des volumes céréaliers alors que les pays "rassasiés de l’Europe" en avaient obtenu 45%.Selon M.Poutine, si la Russie décide de ne pas prolonger l’accord céréalier après le 18 mai, elle est prête à fournir gratuitement aux pays africains particulièrement nécessiteux la totalité du volume qui avait été envoyé précédemment aux pays européens.La reconduction de l’initiative céréalièreL’accord céréalier a été signé en juillet 2022 par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu. Il a permis la reprise des expéditions de blé ukrainien. La deuxième partie de l’accord prévoyait le déblocage des exportations russes d’engrais et de denrées alimentaires. Moscou répète que cette condition particulière n’a pas été remplie, malgré les assurances de l'Onu.L’Initiative de la mer Noire expirait le 18 novembre 2022, mais a été automatiquement reconduite pour 120 jours de plus, jusqu'au 18 mars. Le 17 mars, la Russie a fait savoir qu’elle acceptait le prolongement de l’accord pour 60 jours mais qu’elle insistait sur le respect des clauses de ce document relatives aux livraisons d’engrais et de produits alimentaires russes.

