Poutine promet de livrer gratuitement à l’Afrique des céréales, si l’accord n’est pas prolongé

Poutine promet de livrer gratuitement à l’Afrique des céréales, si l’accord n’est pas prolongé

Dans le cadre de l’accord céréalier, des pays "rassasiés de l’Europe" ont obtenu 45% des volumes de blé alors que les pays pauvres d’Afrique seulement 3%, a... 20.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie insiste sur le caractère mondial de l’accord céréalier qui doit répondre aux intérêts des pays africains et d'autres pays en développement, a déclaré Vladimir Poutine lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou. Le Président russe a souligné que les exigences principales devaient être totalement respectées, ce qui n’est pas le cas actuellement. Vladimir Poutine a notamment déclaré que les pays africains n’ont reçu que 3% des volumes alors que des pays "rassasiés de l’Europe" en ont obtenu 45%. Si la Russie a prolongé l’accord de 60 jours, elle pensait surtout aux pays africains, a-t-il poursuivi.Le Président a donné des chiffres précis. D’après lui, entre le 1er août 2022 et le 20 septembre 2023, 827 navires ont quitté l'Ukraine. Sur ce total, seules 3 millions de tonnes de céréales ont été envoyées en Afrique et 1,3 million dans les pays les plus pauvres du continent.La reconduction de l’initiative céréalièreL’accord céréalier a été initialement signé en juillet 2022 par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu. Il expirait le 18 novembre 2022, mais a été automatiquement reconduit pour 120 jours de plus, jusqu'au 18 mars. Le 17 mars, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que la Russie reconduisait l’accord pour 60 jours.L’initiative d’Istanbul a ainsi permis la reprise des expéditions de blé ukrainien. Un autre volet de cet accord prévoyait le déblocage des exportations russes des engrais et des denrées alimentaires. Moscou a à maintes reprises souligné que cette condition particulière n'était pas remplie, malgré les assurances de l'Onu.D’après Vassili Nebenzia, ce mémorandum signé entre la Russie et l'Onu "ne fonctionne tout simplement pas".

