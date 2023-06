https://fr.sputniknews.africa/20230625/e-pays-maghrebin-dans-le-top-10-pour-les-meilleurs-plats-de-poulet-selon-tasteatlas-1060152398.html

Сe pays maghrébin dans le top 10 pour les meilleurs plats de poulet, selon TasteAtlas

Сe pays maghrébin dans le top 10 pour les meilleurs plats de poulet, selon TasteAtlas

25.06.2023

Le plat Tajine zitoune originaire d’Algérie a été élu huitième meilleur plat de poulet du monde par le guide gastronomique en ligne TasteAtlas, publié le 23 juin.Il s’agit d’une spécialité traditionnelle composée de morceaux de poulet, d’olives, d’oignons, de carottes, de champignons, de thym, de laurier et de jus de citron. On y ajoute aussi du safran ou du curcuma. Il est recommandé de le garnir de coriandre et de le servir chaud avec du riz safrané en accompagnement.Parmi les autres plats du top 10, il y a des spécialités du Pérou, de Cuba, du Portugal, de la Géorgie, de l’Indonésie, de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Iran.Voici les 10 plats les mieux notés d’après TasteAtlas:Trois autres pays africains classésParmi les 50 États se trouvent trois autres pays africains. Il s’agit du Mozambique, qui se positionne à la deuxième place avec son plat Peri Peri Chicken. Il est fait à base de poulet, mariné dans du cumin, de l’ail, du paprika, du jus de citron avec l’ajout de piment œil d'oiseau. Il est souvent servi avec une sauce à la noix de coco crémeuse et épicée.Le Maroc est pour sa part 44ème avec le Chicken Tajine. Cette spécialité s’obtient avec du poulet mêlé à divers légumes tels que des oignons, des carottes, des tomates ou des pommes de terre. Le tout est généralement assaisonné de cumin, de safran, de persil ou de coriandre.L’Éthiopie clôt le top 50, selon le site de cuisine. Elle y est représentée par le plat Doro wat, préparé à base de poulet, de sel, de jus de citron, de gingembre, d’ail et d’œufs durs.

