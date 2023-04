https://fr.sputniknews.africa/20230420/ces-deux-pays-africains-dans-le-top-100-des-meilleures-salades-du-monde-1058732686.html

Ces deux pays africains dans le top 100 des meilleures salades du monde

Des recettes tunisiennes et marocaines ont été incluses dans le classement des meilleures salades du monde du guide TasteAtlas. Les deux pays y sont... 20.04.2023, Sputnik Afrique

La salade méchouia originaire de Tunisie a été élue troisième meilleure salade du monde par le guide gastronomique en ligne TasteAtlas, paru fin mars.Elle est faite à base d'oignons, de poivrons, de tomates et d'ail grillés et grossièrement hachés, arrosés d'huile d'olive et assaisonnés de cumin, de sel et de poivre noir.Cette salade tunisienne est devancée par la shopska bulgare en deuxième place qui est cuisinée à base de tomates, de concombres, d'oignons, de poivrons grillés ou crus et de fromage bulgare. En première place se trouve une salade grecque, la Dakos, qui est composée d'une biscotte d'orge sèche appelée paximadi, de fromage myzithra émietté, de tomates mûres hachées, d'olives entières, de câpres, d'origan frais et d'huile d'olive.En plus du méchouia, un autre plat tunisien, la houria, a également été primé, arrivant en 21e position. Peu coûteuse, elle se prépare avec des carottes, de la harissa, de l’ail, du vinaigre, de l’huile d’olive, des graines de carvi et du sel.Un deuxième pays africain dans la listeParmi les autres pays mentionnés, se trouve aussi le Maroc qui est représenté lui aussi par deux plats. En 42e position arrive la Zaalouk, traditionnellement préparée à partir d'aubergines, de tomates, d'ail et d'aromates tels que le cumin, le paprika, la coriandre et le persil. En 62e position suit la Taktouka, une salade saine et nutritive composée de tomates cuites et de poivrons verts réduits en purée.Les 10 salades les mieux notées au monde selon TasteAtlas sont:

