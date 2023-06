https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-titan-perdu-pres-du-titanic-et-les-sous-marinsnucleaires-us-controles-par-les-memes-manettes-1060119971.html

Le Titan perdu près du Titanic et les sous-marins nucléaires US contrôlés par les mêmes manettes?

Les sous-marins nucléaires de la marine américaine utilisent les mêmes manettes de commande que le bathyscaphe de tourisme Titan d’Ocean Gate, qui a fait naufrage dans l’Atlantique à proximité de l’épave du Titanic, a relaté l’hebdomadaire américain Newsweek.Un correspondant de CBS News, David Pogue, qui avait voyagé à bord du Titan en 2022, a fait part à l'hebdomadaire de son étonnement sur le fait que le submersible soit contrôlé à l'aide d'une manette de jeu Logitech F710 Bluetooth. Il note également le fait que le bathyscaphe ne possédait aucune nacelle de secours.Un accessoire à bon prix et facilement maniableSelon le Newsweek, l’US Navy utilise des manettes Xbox 360 sur certains sous-marins depuis 2018. Le commandant Reed Koepp, ancien commandant de l'USS Colorado, a déclaré que les manettes coûtaient moins cher et étaient plus faciles à prendre en main pour les jeunes marins, grâce à leur expérience dans les jeux vidéo. Ces outils serviraient à manier les mâts photoniques qui ont remplacé les périscopes.Le joystick et le panneau de commande développés par Lockheed Martin, qui coûtent environ 38.000 dollars, seraient lourds et maladroits. Pour les remplacer, Lockheed Martin avait travaillé avec les responsables de la marine en vue d’adapter les manettes de jeu, qui peuvent coûter moins de 30 dollars, a écrit Newsweek.Le naufrage du submersibleLa communication avec le submersible exploité par OceanGate Expeditions, conçu pour emmener des touristes sur le site du naufrage du Titanic, a été perdue à partir du 18 juin, environ une heure et 45 minutes après la plongée.Les garde-côtes américains avaient annoncé le 22 juin avoir découvert un "champ de débris" dans l'Atlantique nord près de l'épave du Titanic grâce à un robot participant aux recherches internationales.L'équipage, qui comprenait le milliardaire britannique Hamish Harding, le vétéran français de l'exploration des fonds marins Paul-Henri Nargeolet, le fondateur d'une société américaine qui organise des visites de l'épave du Titanic, Stockton Rush, ainsi que l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils, ont été déclarés morts.

