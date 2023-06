https://fr.sputniknews.africa/20230621/milliardaires-disparus-en-route-vers-le-titanic-quelle-est-la-fortune-cumulee-de-lequipage-1060074399.html

Milliardaires disparus en route vers le Titanic: quelle est la fortune cumulée de l’équipage?

Un milliardaire britannique et un businessman pakistanais. Parmi les cinq passagers du submersible disparu dans l’Atlantique en route vers l’épave du paquebot... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Une excursion qui n’est pas accessible à tous. L’immersion d’OceanGate Expeditions dans les eaux de l’Atlantique pour explorer l’épave du célèbre paquebot Titanic coûte 250.000 dollars, et par conséquent elle est accessible à un nombre limité de touristes.Le submersible Titan qui est recherché au fond de l’océan depuis plusieurs jours a à son bord cinq passagers, dont l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, le milliardaire pakistanais Shahzada Dawood et son fils, ainsi que le pilote et le fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rush.Selon certaines informations non confirmées, dont la publication en ligne de Pledgetimes, la fortune du Britannique Hamish Harding est estimée à environ 1,3 milliard de dollars.Quant à Shahzada Dawood, il est le vice-président de l'une des plus grandes sociétés d'engrais du Pakistan, Engro Corporation, et membre du conseil d'administration de l'ONG d'exploration spatiale basée dans la Silicon Valley, SETI Institute. Il n'y a pas non plus d'informations précises sur sa fortune, mais elle peut s’élever à huit milliards de dollars, selon certains rapports, dont les informations de la publication en ligne indienne Latestbollyholly. Il s’agit d’un des hommes les plus riches du Pakistan.Ainsi, cumulée, la fortune des membres de l'équipage du bathyscaphe peut atteindre dix milliards de dollars.L’oxygène va bientôt s’épuiserLundi, OceanGate Expeditions a confirmé la disparition de son bathyscaphe avec son équipage, qui avait pour but d’acheminer les touristes sur le site du naufrage du Titanic. Actuellement plusieurs navires et avions, dont américains, canadiens et autres, sont partis à la rechercher des survivants. La communication avec le sous-marin a disparu environ 1h45 après la plongée de dimanche. Selon les informations, il y aurait assez d’oxygène jusqu'à jeudi.

