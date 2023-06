https://fr.sputniknews.africa/20230622/des-debris-retrouves-dans-latlantique-pres-de-lepave-du-titanic-1060097324.html

Bathyscaphe en détresse: des "débris" retrouvés dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic

Les garde-côtes américains ont annoncé avoir retrouvé des débris du bathyscaphe Titan recherché depuis le 18 juin dans la zone du naufrage du Titanic. 22.06.2023, Sputnik Afrique

Un "champ de débris" a été découvert dans l'Atlantique nord près de l'épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver un submersible de tourisme scientifique disparu depuis dimanche, ont annoncé ce jeudi 22 juin les garde-côtes américains. "Les experts examinent ces informations" qui seront discutées lors d'un point de presse à Boston, dans le nord-est des États-Unis, jeudi après-midi, ont indiqué les garde-côtes américains sur leur compte Twitter.Les réserves théoriques d'oxygène à bord du submersible transportant cinq personnes étaient déjà épuisées au moment de cette annonce.Titan, un submersible exploité par OceanGate Expeditions, a perdu contact avec la surface une heure et 45 minutes après qu'il a commencé une descente vers l'épave du Titanic le 18 juin. L'appareil transportait cinq personnes: l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, le milliardaire pakistanais Shahzada Dawood et son fils, ainsi que le pilote et le fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rush.Les États-Unis et le Canada ont mobilisé plusieurs avions et navires dans la zone de recherches.L'épave du Titanic se trouve à 3.800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique Nord, à quelque 700 km au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve.

