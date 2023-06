https://fr.sputniknews.africa/20230621/course-contre-la-montre-pour-localiser-un-sous-marin-pres-de-lepave-du-titanic-1060056474.html

Course contre la montre pour localiser un sous-marin près de l’épave du Titanic

Une course contre la montre a été engagée par les autorités américaines et canadiennes pour localiser le sous-marin Titan, disparu dimanche lors d’une... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Le temps est un facteur critique puisque les cinq personnes qui se trouvent à bord du submersible en détresse – un pilote et quatre passagers – disposent désormais d'environ 40 heures d'oxygène, tout au plus, selon les garde-côtes américains. Titan, un submersible exploité par OceanGate Expeditions, a amorcé une descente vers l'épave du Titanic dimanche. L'engin a perdu le contact avec la surface 1 heure 45 minutes plus tard, selon les autorités. Plusieurs avions et navires ont été mobilisés par les autorités canadiennes et américaines dans la zone de recherches. L'épave du Titanic se trouve à 3800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique Nord, à quelque 700 km au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve. Lors d'un point de presse à Boston, le capitaine de la garde côtière américaine Jamie Frederick a reconnu que les recherches n'avaient donné aucun résultat pour le moment. Les autorités ne savent pas si le sous-marin se trouve toujours sous l'eau ou s'il a refait surface. “Nous avons travaillé toute la nuit avec un large groupe de partenaires pour mettre en œuvre toutes les capacités de recherche à la fois en surface et maintenant en profondeur dans la zone”, a fait savoir mardi John Mauger, contre-amiral des garde-côtes américains. Près de 13.000 kilomètres carrés ont été ratissés jusqu'à présent, a indiqué le contre-amiral. Les recherches pour retrouver le sous-marin sont grandement compliquées en raison de sa taille de seulement 6,5 mètres de long.

