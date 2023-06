Ce nouveau drone sous-marin russe capable de descendre jusqu’à 6.000 mètres - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230623/ce-nouveau-drone-sous-marin-russe-capable-de-descendre-jusqua-6000-metres---video-1060110277.html

Un drone sous-marin sophistiqué a été élaboré en Russie et présenté lors d’un salon naval à Saint-Pétersbourg. Baptisé Klavesin-1RE, cet appareil peut... 23.06.2023, Sputnik Afrique

L’agence russe d’exportation d’armements a dévoilé le sous-marin autonome non habité dernier cri Klavesin-1RE.La présentation a eu lieu lors du salon naval international de Kronstadt, tenu les 21-25 juin à Saint-Pétersbourg.Cette création "entièrement russe" dispose de "caractéristiques uniques qui lui permettront d’occuper les meilleures positions dans sa niche", a estimé Alexandr Mikheïev, le directeur général de l’agence mentionnée, Rosoboronexport.Capable de descendre jusqu'à 6.000 mLe drone est conçu pour effectuer des opérations de surveillance et de recherche et d'étude d'objets situés sur le fond à des profondeurs allant jusqu'à 6.000 mètres.De plus, il est capable d'inspecter les objets à l'aide d'un sonar, de moyens télévisés et électromagnétiques. Il peut également suivre automatiquement des zones étendues, et fonctionne dans toutes les conditions à une température allant de -4 à +35 degrés Celsius.Le Klavesin-1RE agit de manière autonome ou en mode de correction par communication hydroacoustique avec un navire-porteur.L’appareil a déjà subi des tests et sa production en série a commencé.

