Le Phénix, nouveau blindé russe attendu au forum Armée-2023

2023-05-16

Le véhicule blindé K-53949 Typhoon, qui a été baptisé Phénix après le remplacement de tous ses composants importés par des éléments russes, devrait être présenté pour la première fois lors du forum militaire et technique international Armée-2023, qui aura lieu du 14 au 20 août dans la région de Moscou. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik le service de presse du développeur russe Remdiesel.Une telle mesure était due aux réalités militaires actuelles, où l'armée a besoin d'être rapidement équipée d'un matériel simple mais de haute qualité, selon la source.Ce modèle de véhicule blindé est doté d'une protection renforcée tant balistique que contre les mines, obtenue grâce à un blindage combiné, une conception de coque affinée et des plateaux anti-mines amovibles.Les sièges sont équipés de dispositifs d'absorption de l'énergie lors des explosions de mines, ainsi que de ceintures de sécurité et d'appuie-tête fixés au toit.Présenté à l'exportEn avril, le service de presse de l'agence russe d'exportation d'armements, Rosoboronexport, appartenant au groupe Rostec, a annoncé dans un communiqué que la Russie allait présenter à l'export le véhicule blindé K-53949 Typhoon-K.Plusieurs pays, notamment d'Afrique, s'intéressent à cet engin, d'après la source.

