La Russie présente à l’export son véhicule blindé Typhoon-K - images

La Russie a présenté pour l’export le véhicule blindé K-53949 Typhoon-K, qui sera proposé aux clients étrangers. C’est ce qu’a annoncé le 20 avril dans un communiqué le service de presse de l’agence russe d’exportation d’armements, Rosoboronexport, faisant partie du groupe Rostec.Selon Alexandre Mikheev, le directeur général de Rosoboronexport, ce véhicule est fabriqué exclusivement à partir de composants de production russe.Les véhicules concernés se caractérisent par leur grande fiabilité, leur manœuvrabilité, leur capacité tout-terrain et des approches innovantes en matière de protection, d'ergonomie, d'agencement et d'équipement. Ils sont capables de franchir des gués d'une profondeur allant jusqu'à 1,5 mètre, et de gravir des pentes d'un angle de 30 degrés, d’après le texte. Grâce à la nouvelle génération de moteurs diesel de 350 chevaux, le modèle K-53949 a une vitesse maximale de 100 km/h.M.Mikheev a également indiqué que le blindé intéressait les pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine, de la région Asie-Pacifique et les États de l'espace post-soviétique.Prêt à être exportéD’après lui, l’absence de composants étrangers permet d'assurer un service après-vente complet et rapide.En outre, le dirigeant a souligné que la Russie était prête à coopérer avec des clients étrangers pour produire des véhicules Typhoon-K avec diverses modifications, y compris la localisation de la production.

