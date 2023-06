https://fr.sputniknews.africa/20230622/frappee-par-des-desastres-naturels-lalgerie-achete-davantage-de-ble-russe-1060092555.html

Frappée par des désastres naturels, l’Algérie achète davantage de blé russe

L’Algérie vient d’acheter un important lot de blé provenant en grande partie de Russie, selon Reuters. Le pays maghrébin connaît des épisodes de sécheresse et... 22.06.2023, Sputnik Afrique

Face à la forte sécheresse nuisant aux récoltes, l’Algérie a mené un appel d’offres international pour l’achat de blé meunier. Les futurs approvisionnements devraient provenir "en grande partie" de Russie, écrit Reuters qui se réfère à des traders européens.Ces achats ont été clôturés le 19 juin par l’Office algérien des céréales (OAIC), monopole public de l’importation de ces produits agricoles. Ni Alger ni Moscou n’ont encore commenté l’information.Ainsi, environ 400.000 tonnes avaient été achetées pour des prix allant de 261,50 à 264,50 dollars la tonne, coût et fret inclus, d’après Reuters.Une annonce qui survient juste après la visite d’État du Président algérien en Russie. Les deux parties ont alors discuté les modalités de l’exportation de céréales russes vers l’Algérie dont les volumes avaient avaient sensiblement augmenté déjà en 2022. Les échanges commerciaux seront effectués en devises nationales, a indiqué le 16 juin la vice-Premier ministre russe, Victoria Abramtchenko.En année agricole de juillet 2021 à juin 2022, la Russie a fourni 480.000 tonnes de blé à l'Algérie, selon l’Union russe des exportateurs de grain. Pour cette année agricole, ce taux a sensiblement augmenté pour atteindre 2,14 millions de tonnes.Vladimir Poutine a de nouveau assuré que la Russie fournira une assistance aux pays connaissant des pénuries de blé, notamment en Afrique. Cette déclaration a été faite le 16 juin lors d’une prise de parole au forum économique SPIEF à Saint-Pétersbourg.Situation tendue en AlgérieCes achats interviennent dans un contexte de conditions météorologiques défavorables rarement observées en Algérie.À une longue sécheresse printanière, à la mi-mai, se sont ajoutées des trombes d’eau et de nombreux barrages ont vu leur niveau rapidement remonter, relate le média TSA.Par conséquent, l’humidité a nui considérablement aux épis de blé. Dans l’est de l’Algérie, techniciens et agriculteurs constatent des épis de couleur noire, en partie moisis et présentant des cas de germination des grains. Ce phénomène rend le blé impropre à la fabrication de pain.

