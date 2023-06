https://fr.sputniknews.africa/20230616/la-russie-aidera-les-pays-africains-connaissant-des-penuries-alimentaires-selon-poutine-1059962167.html

La Russie aidera les pays africains connaissant des pénuries alimentaires, selon Poutine

Numéro un sur le marché mondial du blé, la Russie aidera activement les pays africains qui font face à des pénuries alimentaires, a indiqué Poutine lors du... 16.06.2023, Sputnik Afrique

La Russie assurera la sécurité alimentaire mondiale et fournira une assistance aux pays connaissant des pénuries, y compris les pays africains, a déclaré Vladimir Poutine.Lors de son discours, le Président a constaté que "le système néocolonial, laid par sa nature", a cessé d'exister alors que l’ordre multipolaire, en revanche, s’est renforcé.Enjeux du ForumLe forum économique international de Saint-Pétersbourg se déroule du 14 au 17 juin, sous l’intitulé "Le développement souverain, une base pour un monde juste, unissons nos forces au nom des générations futures".L’événement, avec plus de 20 ans d'histoire, attire annuellement des milliers de participants et visiteurs et accueille également des chefs d’État, de hauts responsables et des experts en provenance de multiples pays.Cette année, il réunit les délégations de plus de 130 pays, ceci sur fond de voix des pays de l’Occident concernant "l’isolement de la Russie ". Au centre de l’attention des participants, le développement de l’économie russe dans le contexte actuel.Visée par d’innombrables sanctions occidentales unilatérales, l’économie russe réussit à tenir bon. La présidente de la Banque centrale russe a indiqué le 15 juin que la restructuration de l’économie se passait "plus rapidement que prévu".Une attention particulière est accordée aux projets économiques mondiaux, comme l'Union économique eurasiatique et le bloc des BRICS. La signature de nombreux accords internationaux et nationaux est attendue.

