La Russie fournit 20% des exportations mondiales de blé, voici ses principaux acheteurs

En 2022, la Russie a exporté pour 41,6 milliards de dollars de denrées alimentaires vers les marchés étrangers, en en important pour 35,7 milliards. Elle a ainsi conservé son statut d’exportateur net de produits agro-alimentaires, a annoncé le ministre russe de l’Agriculture Dmitri Patrouchev lors d’un panel ministériel vendredi 2 juin.Le ministre a signalé que la Russie a réorienté ses exportations agricoles vers les pays qui n'avaient pas soutenu les sanctions occidentales contre Moscou, 87% étant désormais destinés à ces pays.Réorientation vers des partenaires fiablesSelon lui, un cinquième du blé exporté dans le monde provenait actuellement de la Russie.M.Patrouchev a ajouté qu’en 2022 la Russie avait expédié plus de deux millions de tonnes de poissons et plus de 730.000 tonnes de produits de l'élevage vers les marchés internationaux et que les exportations de produits à haute valeur ajoutée n'avaient cessé de croître.Le mois dernier, il avait fait savoir que les exportations russes de céréales se situeraient entre 50 et 55 millions de tonnes au cours de la saison 2023-2024.

