La Crimée est prête à livrer des céréales russes à l’Afrique

La Crimée est prête à livrer des céréales russes à l’Afrique

Les ports de la péninsule sont prêts à assurer les livraisons de céréales aux pays de l’Afrique, a assuré le président du conseil d’État de la Crimée Il a... 21.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie a "de quoi à offrir à l’Afrique et cela sans avoir affaire à des partenaires si peu fiables comme l’Occident et surtout l’Ukraine", a écrit Vladimir Konstantinov, président du conseil d’État de la Crimée, sur sa page du réseau social russe VKontakte.Il a évoqué "des entreprises chimiques, des complexes industriels de défense" ainsi qu’"une usine de réfrigération" qui pourraient intéresser l’Afrique.Du blé gratuit pour l’AfriqueVladimir Poutine a regretté que l’Occident ne respecte pas les conditions de l’accord céréalier. Il a déploré que les pays "rassasiés de l’Europe" aient obtenu 45% des volumes de blé alors que les pays pauvres d’Afrique seulement 3%.Pour cette raison, le chef de l’État a promis que si la Russie décidait de ne pas prolonger l’accord après 60 jours, elle était prête à fournir gratuitement aux pays africains particulièrement nécessiteux la totalité du volume envoyé à ces pays précédemment.D’après le Président, entre le 1er août 2022 et le 20 septembre 2023, 827 navires ont quitté l'Ukraine. Sur ce total, seules 3 millions de tonnes de céréales ont été envoyées en Afrique et 1,3 million dans les pays les plus pauvres du continent.

