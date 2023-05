https://fr.sputniknews.africa/20230529/la-russie-peut-augmenter-ses-livraisons-de-cereales-a-legypte-1059570823.html

La Russie peut augmenter ses livraisons de céréales à l’Égypte

La Russie est en mesure d’augmenter ses exportations céréalières vers l’Égypte malgré les entraves et le non-respect du volet russe de l’accord céréalier, a... 29.05.2023, Sputnik Afrique

La Russie a un "certain facteur de durabilité", c’est pourquoi les exportations céréalières vers l’Égypte se poursuivent et peuvent même être augmentées, a fait savoir auprès de Sputnik Mikhaïl Orlov, président du conseil d'affaires russo-égyptien."Les exportations de céréales vont-elles augmenter depuis la Russie? La réponse est oui, car la Russie augmente sa production", a-t-il développé.L'Égypte exige davantage de livraisons pour nourrir sa population en croissance rapide.Cette tendance persiste malgré les entraves. Ainsi, certains pays créent des difficultés pour assurer et affréter des navires, de sorte que de nombreux transporteurs ne prennent pas le risque de transporter des produits agricoles russes, a remarqué le chef du conseil d'affaires russo-égyptien. La situation est encore compliquée par le non-respect du volet russe de l’accord céréalier, conclu à Istanbul en juillet 2022.Pourtant, les exportations céréalières vers l’Égypte se poursuivent dans des volumes même plus importants qu’auparavant, avait fait savoir en février Gueorgui Borissenko, ambassadeur russe en Égypte.Au cours de l'année agricole en cours, qui a commencé le 1er juillet 2022 et se terminera le 30 juin 2023, le volume des livraisons de la Russie à l'Égypte pourrait atteindre 8 millions de tonnes, selon lui.

