L'initiative de la mer Noire s'est avérée être une façade pour l'exportation des céréales ukrainiennes vers les pays bien nourris, selon le ministère russe des... 26.05.2023, Sputnik Afrique

La diplomatie russe a déploré le fait qu'en réalité, l'Initiative de la mer Noire s'est avérée différente de ce qui lui avait été présenté."En réalité, il s'est avéré être une façade pour l'exportation commerciale de céréales ukrainiennes vers les pays les plus riches et nourris", a-t-il poursuivi pendant la XI Réunion internationale des hauts représentants en charge des questions de sécurité.Il a ajouté que l'accord céréalier a finalement apporté "de super profits pour ceux qui ont acheté des terres arables ukrainiennes [...] des sociétés occidentales".Les principaux bénéficiaires désignésDressant le bilan de l'accord céréalier depuis son lancement, M.Verchinine a fait remarquer que sur 30,3 millions tonnes de céréales, "la part du lion des produits, à savoir 80%" s'est retrouvée dans les mains des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur, y compris l'UE (près de 40%).Mémorandum Russie-Onu non respectéLe vice-ministre des Affaires étrangères a en outre souligné le non-respect du mémorandum Russie-Onu signé parallèlement à l'accord céréalier.Ce dernier "a irrévocablement discrédité son sens humanitaire", d'après Sergueï Verchinine qui a rappelé que cinq problèmes entravant l'exportation agricole russe restaient non résolus.Ce sont les conditions dont la partie russe exige le respect par la partie occidentale: la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT, la fourniture de pièces détachées, le déblocage de la logistique de transport et des assurances, la relance du pipeline d'ammoniac "Togliatti-Odessa", de même que le dégel des avoirs des entreprises russes.

