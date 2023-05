https://fr.sputniknews.africa/20230525/accord-cerealier-face-aux-exigences-russes-la-solution-dune-banque-panafricaine-1059468400.html

Accord céréalier: face aux exigences russes, la solution d’une banque panafricaine

Accord céréalier: face aux exigences russes, la solution d’une banque panafricaine

L’Onu a déclaré qu’elle travaillait de concert avec la Banque africaine d’import-export (Afremixbank) afin de faciliter l’exportation de produits agricoles... 25.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-25T11:40+0200

2023-05-25T11:40+0200

2023-05-25T11:40+0200

accord

céréales

russie

afrique

onu

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057245126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d13de567e2bd6d5806309050ceec191.jpg

Une responsable de l’Onu a fait part de l’élaboration d’un mécanisme censé simplifier l’exportation des céréales et intrants russes vers les pays nécessiteux. À ces fins, l’organisation travaille avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) établie au Caire.Prorogé, mais toujours remis en questionL'absence de garanties de respect des exigences russes par la partie occidentale a toujours été pointée du doigt par Moscou dans le cadre de l’accord céréalier. C’est pourquoi elle s’opposait à sa prorogation.L’entente a été reconduite mi-mai pour deux mois supplémentaires à la suite de négociations quadripartites à haut niveau entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu. Pourtant, Moscou insiste pour "que les distorsions dans la mise en œuvre [de l'accord] [soient] éliminées".En effet, elle a affirmé que l’Initiative de la mer Noire ne serait pas prolongée en juillet si nombre de conditions russes ne sont pas remplies, à savoir celles concernant le mémorandum Russie-Onu qui a été signé parallèlement à l’accord céréalier.Les sanctions occidentales ne touchant pas aux produits agricoles russes mais affectant leur exportation de manière indirecte, la Russie exige ainsi la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT, la fourniture de pièces détachées, le déblocage de la logistique de transport et des assurances, la relance du pipeline d'ammoniac "Togliatti-Odessa", de même que le dégel des avoirs des entreprises russes.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

accord, céréales, russie, afrique, onu, engrais