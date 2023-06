https://fr.sputniknews.africa/20230616/le-systeme-neocolonial-a-cesse-dexister-lordre-mondial-multipolaire-se-renforce-clame-poutine-1059962020.html

Le système néocolonial a cessé d'exister, l'ordre mondial multipolaire se renforce, clame Poutine

Le système néocolonial a cessé d'exister, l'ordre mondial multipolaire se renforce, clame Poutine

Le système néocolonial a cessé d'exister, l'ordre mondial multipolaire se renforce, clame Vladimir Poutine s'exprimant au Forum international économique de... 16.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-16T14:32+0200

2023-06-16T14:32+0200

2023-06-16T15:24+0200

russie

vladimir poutine

spief 2023

monde multipolaire

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/10/1058212678_0:123:3266:1960_1920x0_80_0_0_2d86664d0b975af19b91cdc3a4f549ea.jpg

L’ordre multipolaire se renforce, c’est un processus inévitable, a déclaré le Président russe à la session plénière du Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Pour lui, les changements mondiaux ont un caractère "irréversible, profond".Par contre, les pays occidentaux "suppriment" eux-mêmes leur réputation" en menant une lutte malhonnête contre leurs concurrents. "Mais cela coûte cher. Parfois, certains responsables oublient ça", a-t-il mis en garde.Le forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se déroule du 14 au 17 juin, réunit les délégations de plus de 130 pays. Cette année il se déroule sous l’intitulé "Le développement souverain, une base pour un monde juste, unissons nos forces au nom des générations futures". Des chefs d’État, des hauts responsables et des experts en provenance de multiples pays y participent.Réalité d'un monde multipolaireLa Russie, les pays africains, asiatiques et latino-américains font face à l’idéologie néocoloniale. Mais tous ensemble, ils forment une majorité mondiale, avait avancé Vladimir Poutine fin mars lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique. Avec les pays africains, Moscou est déterminé à poursuivre la construction d'un partenariat stratégique, en promouvant l’agenda global, en travaillant ensemble pour renforcer des relations justes et équitables, améliorer les mécanismes de coopération économique mutuellement bénéfique, selon le Président russe. Les pays qui agissent dans une logique néocoloniale n'acceptent pas les changements qui se passent dans le monde, indique le nouveau concept de politique étrangère russe adopté fin mars. Ces pays "refusent de reconnaître les réalités d'un monde multipolaire et, sur cette base, de s'entendre sur les paramètres et les principes de l'ordre mondial".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, spief 2023, monde multipolaire, économie