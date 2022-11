https://fr.sputniknews.africa/20221111/lalgerie-stocke-en-abondance-du-ble-russe-et-francais-a-un-prix-eleve-1056787752.html

L’Algérie stocke en abondance du blé russe et français à un prix élevé

Dans le cadre de sa diversification des achats de céréales, l’Algérie vient d’acquérir plus de 500.000 tonnes de blé auprès de la Russie et de la France au... 11.11.2022, Sputnik Afrique

L’Office algérien des céréales (OAIC), monopole public de l’importation de ces produits agricoles, a acheté 510.000 tonnes de blé meunier le 8 novembre dans le cadre d’un appel d’offres international, relate Reuters en se référençant aux traders européens.Cet achat aurait été effectué à environ 368 dollars la tonne, coût et fret inclus, soit parmi les prix les plus élevés actuellement, toujours selon l’agence.D’après l’agence d’information algérienne TSA, ces commandes auraient permis à l’Algérie de constituer jusqu’à 9 mois de stocks.Le blé devrait être expédié en deux étapes depuis les principales régions d’approvisionnement, dont l’Europe, du 1er au 15 décembre et du 16 au 31 décembre.Demande de blé russeConcernant l’origine du blé, un volume substantiel devrait provenir de Russie, une autre partie proviendra probablement de France, précise Reuters.Cette année, le pays maghrébin achète très activement du blé russe bien que Paris soit un partenaire de longue date dans les exportations de céréales pour Alger.Ainsi, en octobre, la Russie avait déjà livré plus de 350.000 tonnes de blé à l'Algérie, selon l’Union russe du blé, réunissant tous les acteurs majeurs de la filière.

