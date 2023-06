https://fr.sputniknews.africa/20230622/cette-ville-maghrebine-designee-comme-lune-des-meilleures-du-monde-pour-se-promener-par-le-nyt-1060091864.html

Cette ville maghrébine désignée comme l'une des meilleures du monde pour se promener par le NYT

C’est notamment dans la ville rouge du Maroc, Marrakech, que l’on peut s’offrir l’une des meilleures balades au monde, comme l’écrit un guide des itinéraires à... 22.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-22T17:07+0200

La ville marocaine de Marrakech a été désignée comme l’une des sept meilleures localités du monde pour les promenades, comme l’a indiqué le 20 juin le New York Times.Le média a demandé à des écrivains du monde entier de lui recommander des itinéraires d’excursions passionnants, et nombre d'entre eux se sont souvenus de Marrakech.Dans son article intitulé "Marrakech: une toile d’araignée de passages", le journal décrit les destinations touristiques de la ville, en particulier la place Jemaa El Fna, un marché en plein air très animé.Quant aux six autres villes évoquées, on y trouve la capitale française, Paris, la ville croate de Zadar, la capitale de la Corée du Sud, Séoul, ainsi que Sydney, Saint Louis et Rio de Janeiro.Destination touristique africaine fascinanteRécemment, le magazine The Travel a nommé les meilleures destinations touristiques africaines pour les vacances estivales de 2023. Ainsi, la ville rouge de Marrakech, première plus grande ville du Maroc avec des maisons traditionnelles en argile rouge, a complété le podium des plus beaux endroits à visiter en Afrique pendant l’été.De plus, en janvier dernier, cette ville a été élue huitième meilleure localité pour les touristes dans le classement 2023 des destinations touristiques les plus populaires de TripAdvisor.

