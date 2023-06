https://fr.sputniknews.africa/20230618/je-nai-jamais-vu-autant-de-tirscomment-la-russie-a-change-de-tactique-sur-le-champ-de-bataille-1060002894.html

"Je n'ai jamais vu autant de tirs":comment la Russie a changé de tactique sur le champ de bataille

En se préparant à la contre-offensive ukrainienne, les forces de Moscou ont amélioré la discipline, la coordination et le soutien aérien, ayant pris en compte... 18.06.2023, Sputnik Afrique

Si au début de l'opération spéciale, l'armée russe semblait avoir sous-estimé les capacités de l'armée de Kiev, elle a désormais pris en compte ses erreurs et s'adapte aux tactiques ukrainiennes, indique le quotidien américain New York Times (NYT), lequel se fonde sur des données de l'Ukraine. Les colonnes blindées russes, par exemple, ne se précipitent plus dans les zones où elles peuvent être rapidement endommagées ou détruites. Les troupes russes utilisent désormais plus souvent des drones et des "attaques de sondage" pour trouver des tranchées ukrainiennes avant de frapper. Elles ont également amélioré leur défense, la coordination d'artillerie et le soutien aérien, ajoute l'article. Ces améliorations, selon les responsables occidentaux cités par le NYT, feront très probablement de la Russie un adversaire plus coriace.Un "haut niveau de compétence""Je n'ai jamais vu autant de tirs, depuis autant de positions", a raconté un soldat ukrainien dans un rapport de mission obtenu par le NYT. Lors d'un combat en mars près de la ville de Bakhmout (Artiomovsk en russe), les troupes russes ont fait preuve d'un "haut niveau de compétence et d'équipement", selon le rapport. Elles y ont "tiré avec précision et employé des manœuvres efficaces", les soldats russes étant très bien équipés.Les capacités militaires de la Russie restent inégalées, ajoute aussi le quotidien. L'armée de l'air russe a en outre adapté ses tactiques et ses munitions, y compris les bombes planées, pour attaquer les forces ukrainiennes sans risquer de pertes d’aéronefs.En outre, les positions défensives russes "poseront des défis" de taille aux Ukrainiens, a déclaré un responsable américain. Pour lui, il est trop tôt pour juger si Kiev pourra les surmonter.La contre-offensive de KievAnnoncée depuis l’hiver, la contre-offensive ukrainienne a finalement commencé début juin. Volodymyr Zelensky l’a confirmé le 10 juin. Cependant, Kiev n'a pas eu de succès, alors que les pertes qu'il subit en effectifs deviennent "catastrophiques", assure Moscou.Dans un autre article, le New York Times notait dans ce contexte qu'à cause de la stratégie appliquée par l’armée russe, les forces ukrainiennes pouvaient se voir privées de trop de soldats récemment formés par les instructeurs occidentaux et d’équipements militaires.

