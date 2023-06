https://fr.sputniknews.africa/20230616/cette-strategie-russe-saperait-la-contre-offensive-de-kiev-malgre-les-armes-occidentales-1059976109.html

Cette stratégie russe saperait la contre-offensive de Kiev malgré les armes occidentales

Cette stratégie russe saperait la contre-offensive de Kiev malgré les armes occidentales

L'armée ukrainienne, qui mène son contre-offensive depuis début juin, risque de perdre trop d'effectifs récemment formés et d'armes occidentales à cause de la...

Les forces ukrainiennes peuvent se voir privées de trop de soldats récemment formés par les instructeurs occidentaux ainsi que d’équipements militaires, en raison de la stratégie appliquée par l’armée russe, indique le journal New York Times dans un article publié le 15 juin.De l’avis de cet expert, l’objectif de cette stratégie russe serait de "mener à attrition les forces ukrainiennes pour se retirer ensuite, sans essuyer de pertes importantes".Lors de son intervention au Forum international économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a constaté que Kiev serait bientôt à court d’armes de production nationale et qu’il ne lui resterait plus qu’à utiliser du matériel militaire étranger. D’après le Président, depuis le début de sa contre-offensive Kiev a perdu 186 chars et 418 blindés. Il a évoqué la proportion des pertes suivante: plus d’un sur dix, ceci n’étant pas en faveur de Kiev.En revanche, l’industrie russe de la défense est en plein essor, ce qui signifie que la Russie a de très grande capacité de résistance, a noté M.Poutine.

