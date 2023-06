https://fr.sputniknews.africa/20230616/kiev-a-perdu-plus-de-500-soldats-un-stock-de-munitions-deux-m777-en-24h-selon-la-defense-russe-1059960135.html

Kiev a perdu plus de 500 soldats, un stock de munitions, deux M777 en 24h, selon la Défense russe

Ces dernières 24 heures, les forces russes ont éliminé environ 550 soldats ennemis et ont anéanti plusieurs équipements militaires, dont deux systèmes... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Les troupes ukrainiennes ont poursuivi sans succès leurs tentatives d'offensive sur les axes de Donetsk-Sud et de Donetsk au cours de ces dernières 24 heures, a fait savoir ce 16 juin le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Cinq attaques ennemies ont été repoussées dans la région du saillant de Vremevka, en république populaire de Donetsk (RPD), et cinq attaques sur l’axe de Donetsk.Pertes humainesLors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 555 militaires ukrainiens, dont environ 215 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont perdu jusqu’à 45 militaires sur l’axe de Koupiansk, et plus de 200 autres sur celui du saillant de Vremevka. Enfin, près de 65 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 30 sur celui de Kherson.Les forces russes ont aussi mis en échec deux groupes de sabotage et de reconnaissance.Armes détruitesLa défense antiaérienne russe a intercepté quatre roquettes de HIMARS et 22 drones.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent un obusier D-30, deux D-20, un Msta-B, ainsi qu’un canon automoteur Akatsiya. De plus, on y trouve cinq chars et deux systèmes d’artillerie M777 de production américaine.Les forces de Moscou ont aussi réussi à raser un entrepôt de munitions de l’armée ukrainienne.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 96 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 104 zones.

