https://fr.sputniknews.africa/20230615/des-armes-de-lotan-abandonnees-par-des-saboteurs-ukrainiens-sur-le-territoire-russe--video-1059950699.html

Des armes de l’Otan abandonnées par des saboteurs ukrainiens sur le territoire russe – vidéo

Des armes de l’Otan abandonnées par des saboteurs ukrainiens sur le territoire russe – vidéo

Après l’incursion d’un groupe de saboteurs ukrainiens sur le territoire russe, les militaires russes découvrent beaucoup d’armes de l’Otan dans la région de... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T22:37+0200

2023-06-15T22:37+0200

2023-06-15T22:37+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

belgorod

sabotage

otan

munitions

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/03/1058097298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff266a5d88a7687213b108759fd161b1.jpg

Les saboteurs ukrainiens, qui ont attaqué début juin le village de Novaïa Tavoljanka, dans la région frontalière russe de Belgorod, ont abandonné beaucoup d’armes et de munitions occidentales, a témoigné à Sputnik un éclaireur russe présenté comme Kara.Les troupes russes trouvent des armes et munitions étrangères dans les maisons privées où les saboteurs ukrainiens avaient installé leurs embuscades et depuis lesquelles ils tiraient sur les militaires russes, selon lui. Les militaires ont par exemple saisi des bandes de cartouches de 5,56 mm utilisées par les militaires de l’Otan, des munitions pour lance-grenades à rechargement manuel, des gaines à obus, etc.Pour l’heure, tous les habitants sont évacués de Novaïa Tavoljanka, la localité est sous le contrôle total des forces russes.La région russe de Belgorod attaquéeLa Défense russe a annoncé avoir dispersé par une frappe d’artillerie, le 4 juin, un groupe de sabotage et de renseignement ukrainien dans la région de Belgorod. Les saboteurs avaient été repérés en train de traverser une rivière à proximité de Novaïa Tavoljanka.La région de Belgorod et d’autres régions russes situées à la frontière avec l'Ukraine, deviennent régulièrement les cibles de tirs et d’attaques de drones ukrainiens. Ces dernières semaines les frappes se sont intensifiées. Les 2 et 3 juin, sept civils ont trouvé la mort dans des attaques contre plusieurs localités de la région, dont la ville de Chebekino.

russie

ukraine

belgorod

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, belgorod, sabotage, otan, munitions, livraison d'armes à l'ukraine, forces armées, armements, trophée