Conférence de presse après des entretiens entre les chefs d'État africains et Poutine - vidéo

Conférence de presse après des entretiens entre les chefs d'État africains et Poutine - vidéo

Le chef de la diplomatie russe donne une conférence de presse à l'issue d'entretiens entre plusieurs dirigeants africains et le Président russe Vladimir... 17.06.2023, Sputnik Afrique

Une conférence de presse de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'est tenue ce samedi 17 juin à Saint-Pétersbourg au terme d'une rencontre de Vladimir Poutine avec les représentants de sept pays africains consacrée au règlement du conflit en Ukraine.Les entretiens organisés au palais Constantin de Strelna, en banlieue de Saint-Pétersbourg, ont duré deux heures et demie.Vladimir Poutine a accueilli ce 17 juin la mission de paix africaine en Ukraine, au lendemain des pourparlers tenus par cette mission avec le Président Zelensky à Kiev.La délégation africaine comprend le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l’État sénégalais Macky Sall, le Président zambien Hakainde Hichilema et le Président comorien Azali Assoumani, ainsi que le Premier ministre égyptien Mostafa Madbuly et les représentants de l'Ouganda et du Congo.

