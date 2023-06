https://fr.sputniknews.africa/20230617/diversifier-le-partenariat-russie-algerie-un-ministre-designe-un-secteur-prometteur-1059995210.html

Diversifier le partenariat Russie-Algérie: un ministre désigne un secteur prometteur

Diversifier le partenariat Russie-Algérie: un ministre désigne un secteur prometteur

17.06.2023

L'Algérie et la Russie peuvent intensifier leur partenariat économique en misant sur l'économie numérique, a déclaré ce samedi 17 juin à Sputnik Yacine El Mahdi Oualid, ministre de l'Économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Déjà implantéeLe ministre a qualifié la participation de l'Algérie au SPIEF 2023 de point de départ pour le resserrement des liens avec Moscou, surtout sur le plan économique.En octobre 2022, les médias ont annoncé que le géant de la tech russe Yandex testait son service de covoiturage en Algérie sous la marque Yango, division internationale de Yandex Taxi. Le service serait disponible à Alger et dans les communes voisines comme Bab Ezzouar. Yango est déjà présent dans plus de 20 pays, en Europe, Asie centrale, au Moyen-Orient, ainsi qu’en Afrique – en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Sénégal, en Zambie, en Angola, dans la République Démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo. Sur son site officiel, Yango a annoncé qu’il cherchait à recruter des conducteurs de taxi en Algérie.Réunissant les délégations de plus de 130 pays, le forum économique international de Saint-Pétersbourg a débuté le 14 et prend fin ce 17 juin.

