Ce pays maghrébin annonce avoir de grandes capacités pour produire des drones

L’Algérie est capable de développer plusieurs modèles de drones, qui pourront être utiles dans différents domaines comme l’agriculture et la lutte contre les catastrophes naturelles, ce qui favorisera la transition de la recherche à la production et à la commercialisation. C’est ce qu’a déclaré le 13 avril Yacine El Mahdi Oualid, ministre de l'Économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, relayé par l’agence de presse Algérie Presse Service (APS).Le 13 avril, une journée d'étude concernant les drones, placée sous le thème "Drones: applications et perspectives", s’est tenue à Alger. Selon le ministre, cet événement a été organisé pour contribuer à la concrétisation des projets dans ce secteur.Des étudiants et des start-ups algériens y ont présenté quelques modèles de drones, précise APS.Innovations prometteusesLes autorités algériennes entendent créer une école supérieure des systèmes indépendants dont relèvent les drones, a pour sa part annoncé Kamal Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a aussi assisté à l’ouverture de la Journée, a précisé APS.Il s’est félicité des "innovations prometteuses" développées par les étudiants et les chercheurs en la matière.Selon lui, les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur travailleront concomitamment à la création de co-entreprises "entre les centres de recherche activant dans le domaine des systèmes indépendants et les centres finançant ces sociétés". Ces entités pourront développer et commercialiser les modèles fabriqués.

