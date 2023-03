https://fr.sputniknews.africa/20230325/cote-divoire-le-succes-du-geant-de-la-tech-russe-yandex-est-a-la-vue-de-tous-1058312186.html

Côte d’Ivoire: le succès du géant de la tech russe Yandex est "à la vue de tous"

Côte d’Ivoire: le succès du géant de la tech russe Yandex est "à la vue de tous"

Les services de taxi et de livraison en ligne de l’entreprise russe Yandex sont très demandés en Côte d’Ivoire. En leur absence, le pays pourrait être... 25.03.2023, Sputnik Afrique

L’ambassadeur russe en Côte d’Ivoire Alexeï Saltykov a cité l’entreprise Yandex et ses services en exemple de coopération réussie entre les deux pays.En octobre 2018, l’équipe internationale de Yandex Taxi a lancé le service Yango en régime de test à Abidjan, la plus grande ville ivoirienne.Nécessité d’un accord sur la protection des investissementsIl a signalé que l’absence d’accord bilatéral sur l’encouragement et la protection des investissements décourageait certains hommes d’affaires russes d’investir dans l’économie ivoirienne, bien que l’exemple du succès de Yango soit à la vue de tous."Nous avons des exemples d’investissements réussis et nous croyons que si les deux pays parviennent à un accord de ce genre, cela ne fera qu’accélérer le progrès dans ce domaine", a-t-il avancé.Les échanges en hausseL’économiste ivoirien Nahoua Basile Sekongo avait précédemment déclaré à Sputnik que "la Russie a son rôle à jouer dans le développement de la Côte d’Ivoire et vice versa".Les échanges entre les deux pays sont actuellement en hausse. En 2021, ils se sont élevés à 387 millions de dollars contre 95 millions en 2020, "soit une augmentation de près de 33%", selon l’analyste.

