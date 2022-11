https://fr.sputniknews.africa/20221130/en-cote-divoire-lambassadeur-russe-parle-paix-avec-un-ministre-1057134057.html

En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur russe parle paix avec un ministre

En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur russe parle paix avec un ministre

À l'approche des élections municipales, régionales et présidentielles, la Russie est prête à conseiller la Côte d'Ivoire, en proie à un conflit interne depuis... 30.11.2022

La situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire a été au menu d'un entretien, le 28 novembre, entre Kouadio Konan Bertin, ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et l'ambassadeur de Russie Alexeï Saltykov, relate le média Afrique Sur 7.La discussion, faisant partie d'une série de rencontres prévues, a notamment porté sur la problématique de la paix dans le pays. Elles ont pour but de solliciter l'expertise de la Russie ainsi que des pays amis de la Côte d'Ivoire à l'approche des élections municipales, régionales et présidentielles, explique le site.Moscou prêt à donner conseil"La Russie qui entretient de bonnes relations avec ce pays [la Côte d'Ivoire, ndlr.] continuera à apporter son expertise, son savoir- faire pour la consolidation de la paix sans laquelle il n'y a point de développement", a indiqué le diplomate russe, en poste depuis quatre mois.De son côté, le ministre s'est réjoui du nombre croissant de demandes de bourses d'étudiants ivoiriens en direction de la Russie. Il a également insisté sur le fait que "la Côte d'Ivoire est l’amie de tous et l’ennemie de personne".La victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle en avril 2011, contestée par Laurent Gbagbo, avait débouché sur une crise qui avait fait quelque 3.000 morts.

