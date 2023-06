https://fr.sputniknews.africa/20230616/une-plateforme-alimentaire-panafricaine-sera-creee-pour-un-meilleur-acces-aux-cereales-1059959849.html

Une plateforme alimentaire panafricaine sera créée pour un meilleur accès aux céréales

Une plateforme alimentaire panafricaine sera créée pour un meilleur accès aux céréales

Pour assurer la sécurité alimentaire du continent africain dépendant des importations, Afreximbank, institution panafricaine de financement du commerce... 16.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-16T13:24+0200

2023-06-16T13:24+0200

2023-06-16T13:28+0200

spief 2023

russie

alimentation

sécurité

céréales

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057243968_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_4b50b3420245f15caacbf8766d319b10.jpg

Le continent africain souffre de l’absence de "système de sécurité alimentaire, alors qu'on pourrait produire suffisamment de nourriture pour nous-mêmes", a avancé Benedict Okey Oramah, président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank.Selon lui, l’institution panafricaine de financement du commerce se penche actuellement sur un système qui s’occupera de la logistique et des paiements pour les livraisons de céréales. Pour ce projet, Afreximbank s’appuie sur l'expérience de l'acquisition de vaccins pendant la pandémie et la transfère à la sécurité alimentaire, a expliqué le président de la banque.Dépendance forteLes pays africains sont extrêmement dépendants des approvisionnements en nourriture et en engrais depuis la région de la mer Noire, en particulier depuis la Russie, a constaté Benedict Okey Oramah. Ainsi, environ 40% des graines de soja proviennent de Russie, et certains pays africains en importent de près de 90% de toutes leurs céréales.Il a également abordé le sujet de la production d’engrais, l’un des éléments clés pour la sécurité alimentaire.Cependant, le continent, qui n’a pas de système de sécurité alimentaire, ne peut pas produire suffisamment de nourriture en raison du coût élevé des engrais.De nombreux pays d'Afrique utilisent moins de 10% des niveaux d'engrais recommandés, ce qui explique les faibles rendements, a-t-il dit.De plus, la pandémie du Covid-19, le conflit en Ukraine, "tout cela a affecté, les chocs sont très graves". Tous ces facteurs menacent "la stabilité politique de certains États", a-t-il alerté.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

spief 2023, russie, alimentation, sécurité, céréales, engrais